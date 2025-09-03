Американский президент ранее подписал прокламацию, опирающуюся на Закон о врагах-иностранцах от 1798 года, которая предписывает задерживать, заключать под стражу и высылать членов транснациональной преступной группировки Tren de Aragua

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов признал незаконным решение президента США Дональда Трампа применить Закон о врагах-иностранцах от 1798 года и депортировать граждан Венесуэлы, которых подозревают в связях с преступной группировкой Tren de Aragua. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Она напоминает, что в марте суд Вашингтона предписал приостановить высылку мигрантов до тех пор, пока суд определит юридическую обоснованность применения закона. По данным CNN, с тех пор Трамп закон не применял. Изначально он ссылался на положение из этого закона о "разбойничьем нападении" и утверждал, что оно имеет место в США. Однако 2 сентября апелляционный суд постановил, что "вторжения" никакого нет.

"Мы заключили, что полученные данные не подтверждают факт вторжения или разбойничьего нападения. Поэтому мы считаем, что подавшие ходатайство смогли доказать неправомерность применения закона", - цитирует CNN слова судьи Лесли Сауфрик.

Таким образом, Трамп не сможет депортировать мигрантов из южных штатов Техас, Луизиана и Миссисипи. Как отмечает CNN, решение суда примечательно потому, что, скорее всего, дальше дело пойдет в Верховный суд, который рассмотрит применение президентом закона в полном объеме.

Ранее Трамп подписал прокламацию, опирающуюся на Закон о врагах-иностранцах от 1798 года, которая предписывает немедленно задерживать, заключать под стражу и высылать из США членов сформировавшейся в Венесуэле транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. 252 арестованных в США венесуэльских гражданина были без судебного решения и права на защиту переправлены в Сальвадор и заключены в тюрьму строгого режима.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.