Китай продемонстрировал свой расширяющийся военный арсенал, включая гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, а также боевые беспилотники

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине продемонстрировал свою растущую военную мощь и углубляющиеся связи с противниками Соединенных Штатов. Такое мнение высказывается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, КНР показала на торжественном мероприятии свой расширяющийся военный арсенал, включая гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, а также боевые беспилотники. Эти передовые вооружения местного производства "укрепляют возможности Китая по сдерживанию США", пишет WSJ.

По оценкам издания, в условиях, когда введенные Вашингтоном таможенные пошлины "угрожают многим развивающимся экономикам", Пекин позиционирует себя на мировой арене как "альтернативу американской гегемонии". Кроме того, считает газета, парад, на котором присутствовали в том числе лидеры ряда стран Юго-Восточной и Центральной Азии, продемонстрировал растущее влияние Китая в этих регионах, а также стал "предупреждением США и Европе не бросать ему вызов".

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.