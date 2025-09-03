Генсек альянса дал понять, что НАТО продолжает координировать планы отправки войск на Украину, несмотря на предыдущие утверждения, что вопрос о членстве страны в блоке якобы "снят с повестки дня"

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Главнокомандующий силами НАТО в Европе принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности. НАТО как организация, безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены", - заявил Рютте, дав таким образом понять, что НАТО продолжает координировать планы отправки войск на Украину, несмотря на предыдущие утверждения, что вопрос о членстве Украины в блоке якобы "снят с повестки дня".

"Что происходит сейчас? Страны НАТО и "коалиции желающих" обсуждают на уровне начальников генштабов, на уровне глав государств. Я думаю, после завтрашней встречи ("коалиции желающих" в Париже - прим. ТАСС) или немного позднее у нас будет ясность", - заявил Рютте отвечая на вопросы журналистов, в какой стадии находится дискуссия в НАТО по поводу планов отправки войск на Украину.

Рютте также примет участие в заседании в Париже 4 сентября.