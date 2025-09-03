Xinhua: при взрыве на юго-западе Пакистана погибли не менее 13 человек

Теракт произошел на автомобильной парковке у стадиона после окончания митинга, проводившегося Национальной партией провинции Белуджистан

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли, 31 ранен в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в мегаполисе Кветта, административном центре пакистанской юго-западной провинции Белуджистан.

Как сообщает агентство Xinhua, теракт произошел на автомобильной парковке у местного стадиона после окончания многолюдного митинга, проводившегося Национальной партией Белуджистана. По данным полиции, террористическая вылазка была направлена против ее лидеров.

Многие доставленные в больницу пострадавшие от взрыва находятся в тяжелом состоянии, медики не исключают увеличения числа жертв теракта.

Обстановка в Белуджистане, граничащем с Ираном и Афганистаном, остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Их действия создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы "Один пояс - один путь", а также других инфраструктурных объектов, сооружаемых в Пакистане с помощью КНР.