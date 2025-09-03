Речь идет о чувствительных целях в районе Яффо

ДОХА, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", нанесли успешный удар по целям в Тель-Авиве с применением двух баллистических ракет. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав чувствительные цели израильского противника в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авиве - прим. ТАСС) с использованием двух баллистических ракет", - сказал Сариа, обращение которого транслировалось в эфире принадлежащего "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.

Он уточнил, что при ударах использовались новая гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2" с разделяющейся боеголовкой, которую мятежники применили второй раз, и баллистическая ракета типа "Зульфикар". Согласно утверждению Сарии, операция "успешно достигла своих целей", в результате атаки жители Израиля были вынуждены укрыться в убежищах, а работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена.

В среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные перехватили одну ракету, запущенную с территории Йемена. В ряде районов в центральной части Израиля были активированы сирены воздушной тревоги. Информация о повреждениях или пострадавших в результате перехвата ракеты не поступала.

28 августа израильская авиация атаковала Сану, которая находится под контролем "Ансар Аллах". В результате атаки погиб глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. 1 сентября хуситы подтвердили гибель еще 11 членов непризнанного правительства. После этого лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пообещал усилить атаки на Израиль.