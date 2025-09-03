По словам Бецалеля Смотрича, страна имеет "библейское, историческое и моральное право на всю свою землю"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Израиль должен аннексировать 82% территории Западного берега реки Иордан. Такой план представил министр финансов еврейского государства Бецалель Смотрич, по совместительству отвечающий в Минобороны страны за поселенческую деятельность на палестинских территориях.

По версии министра, возглавляющего ультраправую партию "Религиозный сионизм", Израиль имеет "библейское, историческое и моральное право на всю свою землю". По его словам, идея распространения израильского суверенитета на большую часть Западного берега пользуется большой поддержкой среди израильтян.

"Широкий консенсус в пользу [распространения на Западный берег израильского] суверенитета - это прямой результат глубокого понимания того, что мы никогда не позволим, чтобы рядом с нами укоренилась экзистенциальная угроза. После десятилетий сомнений пришло время заявить об этом ясно и действовать соответствующим образом. Пришло время распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) и раз и навсегда устранить идею разделения нашей маленькой страны и создания террористического государства в ее центре", - утверждал политик, высказывания которого приводит издание The Times of Israel.

Смотрич отметил, что профильное ведомство в составе Минобороны, занимающееся вопросами поселений, в последние несколько месяцев разрабатывало карту раздела Западного берега, руководствуясь принципом: Израиль должен взять под контроль "максимум земли с минимумом палестинского населения". "У нас нет желания распространять наш суверенитет на население, желающее нас уничтожить", - пояснил он. "Израильский суверенитет, даст Бог, будет установлен примерно на 82% этой территории", - добавил Смотрич.

Говоря о планах в отношении палестинцев, он отметил, что им будет предоставлена некая форма самоуправления, однако Палестинскую национальную администрацию Смотрич предлагает постепенно упразднить, заменив ее "региональными гражданскими альтернативами в сфере управления".

Министр подчеркнул, что возможная аннексия Западного берега станет "превентивным шагом против дипломатического наступления" на Израиль со стороны многих государств, объявивших о намерении признать государственность Палестины. "Нерешительность Израиля подпитывает нападки на нас. Прекратить эти атаки можно, прекратив сомневаться и ясно заявив: Иудея и Самария - не спорная территория, это наследие наших предков на поколения вперед. Никогда не будет и не может быть палестинского государства на нашей земле. Мы больше не будем сдаваться под угрозами и запугиваниями. Если Палестинская администрация осмелится восстать и попытаться причинить нам вред, мы уничтожим ее так же, как ХАМАС", - пригрозил Смотрич.