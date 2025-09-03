Украинских министров начнут штрафовать за неявку в Раду по вызову депутатов

За такое решение проголосовали 229 человек, отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о введении административной ответственности для чиновников за неявку в парламент по вызову депутатов без уважительной причины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Рада приняла в целом законопроект, который устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента, комитетов и временной следственной комиссии. За [проголосовали] 229 [депутатов]", - написал он в Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что многие чиновники раньше игнорировали вызовы в Раду, "даже когда были очень веские причины", однако теперь за это им будут грозить большие денежные штрафы.

Депутаты Рады вызывают в парламент украинских министров для обсуждения спорных вопросов, однако многие чиновники зачастую игнорируют такие вызовы. В частности, в июле на тот момент еще министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти в Раду, когда депутаты вызвали его для отчета о проблемах с фортификационными сооружениями. Вызов в парламент также неоднократно игнорировал глава МИД страны Андрей Сибига, которого звали отчитаться перед депутатами о ходе переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.