Хегсет: Трамп поручил Пентагону подготовить ВС США к сдерживанию РФ и КНР

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет отметил, что "слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай"

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию сблизившихся РФ и КНР. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы, - сказал Хегсет. - Именно поэтому президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к перестройке нашей армии, восстановлению воинского духа и восстановлению сдерживания".

Глава Пентагона подчеркнул, что США не ищут конфликта, но готовность к нему "обеспечивает безопасность американцев". Он отметил, что США сохранят свои военные возможности "в космосе, в небе, на море, под водой", упомянув, в частности, систему "Золотой купол", которую, по его словам, "Китай не может воспроизвести".

Наряду с военным сдерживанием, по словам Хегсета, будет использоваться и дипломатия. "У президента Трампа прекрасные отношения с председателем Си [Цзиньпином], и он будет использовать это в надежде найти пути для совместной работы", - заключил он.