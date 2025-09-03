Максим Прево отметил, что США принимают внешнеполитические решения, не учитывая позицию Европы

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Бельгии Максим Прево считает, что мировое сообщество утратило доверие к внешней политике Евросоюза. Такую точку зрения он высказал в интервью агентству Anadolu.

"Совершенно очевидно, что авторитет европейской внешней политики полностью подорван", - сказал он.

По его мнению, власти Соединенных Штатов, в частности, принимают внешнеполитические решения, не учитывая позицию Европы. Дипломат отметил, что Бельгия, в свою очередь, приняла решение о признании Палестины, не опираясь на позицию Вашингтона и других стран. "Мы приняли решение самостоятельно. Мы не учитывали позиции других стран, даже позицию США. Я не думаю, что США определяют свою международную позицию, учитывая чувства европейцев", - добавил Прево.

Ранее Прево заявил, что Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре и введет санкции в отношении Израиля.