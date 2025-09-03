Мерц поучаствует во встрече "коалиции желающих" по видеосвязи

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что не может предсказать ее результат

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие по видеосвязи во встрече так называемой коалиции желающих, которая состоится 4 сентября. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ будет участвовать в этой встрече коалиции желающих виртуально, то есть в цифровом формате, по видеосвязи", - сказал Корнелиус. При этом он добавил, что не может предсказать ее результат.

Отвечая на вопрос, планируется ли привлечь к обсуждению президента США Дональда Трампа или американскую администрацию, представитель кабмина ФРГ отметил, что "не может этого предсказать, но соображения о привлечении президента США есть".

4 сентября в Париже запланирована встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.