Лидер АдГ заявила, что Мерц представляет угрозу безопасности для Германии

Своей эскалационной риторикой, в том числе в адрес президента России Владимира Путина, канцлер ФРГ подрывает мирные усилия американского лидера Дональда Трампа, считает Алис Вайдель

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц представляет угрозу безопасности для Германии, своей эскалационной риторикой, в том числе в адрес президента России Владимира Путина, он подрывает мирные усилия президента США Дональда Трампа.

"Мерц играет в трибунал и называет Путина "военным преступником". Это антидипломатично: вместо того, чтобы самому наладить диалог, Мерц подрывает мирные усилия Трампа своей риторикой эскалации. Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны!" - написала Вайдель в X.

Ранее Мерц назвал президента РФ "военным преступником". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ допустил "очень много нехороших заявлений" в адрес Путина, и мнение Мерца вряд ли может теперь приниматься во внимание.