Радослав Сикорский отметил, что даже фотографии, сделанные на встрече Шанхайской организации сотрудничества, "ставят палки в колеса этой идее"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировал неудачу политики США по противодействию сближения РФ с Китаем и другими ведущими державами. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Kyiv Post.

"Я думаю, что даже фотографии, сделанные за последние 48 часов на встрече Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее", - ответил дипломат на вопрос журналиста издания, работает ли стратегия Белого дома, описываемая как "Киссинджер наоборот" (имеется в виду сближение США и КНР в начале 1970-х годов для противодействия СССР - прим. ТАСС), в отношении РФ.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

Перед началом саммита ШОС Путин в формате "на ногах" переговорил с лидерами Индии и КНР Нарендрой Моди и Си Цзиньпином. После саммита Путин и Моди на одном автомобиле отправились к месту российско-индийских переговоров. Но по прибытии лидеры не сразу вышли из машины, а еще около 50 минут оставались в Aurus, беседуя тет-а-тет. Днем ранее Моди, впервые с 2018 года посетивший Китай, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах они согласились, что Нью-Дели и Пекин - партнеры, а не соперники, и договорились развивать сотрудничество в разных областях.