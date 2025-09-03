Антонию Мачеревичу может грозить до пяти лет тюрьмы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Экс-главе Минобороны Польши (2015-2017) Антонию Мачеревичу, возглавлявшему до 2023 года подкомиссию по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, предъявили обвинение в нарушении гостайны.

"Прокуроры из следственной группы № 4 Национальной прокуратуры предъявили сегодня (3 сентября - прим. ТАСС) Антонию Мачеревичу, депутату Сейма Республики Польша и бывшему министру национальной обороны, обвинение в совершении преступления, связанного с разглашением секретной информации, а затем допросили его в качестве подозреваемого", - говорится в заявлении на сайте Национальной прокуратуры республики. По данным следствия, Мачеревич с апреля 2018 по май 2022 года разглашал информацию под грифами "совершенно секретно" и "секретно", касающуюся расследования авиакатастрофы под Смоленском. По этому обвинению политику может грозить до пяти лет тюрьмы, отмечает прокуратура.

В начале марта 2016 года правительство партии "Право и справедливость" созвало подкомиссию, целью которой было заново выяснить причины авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погибли Лех Качиньский, занимавший в то время пост президента республики, и высший генералитет республики. Подкомиссию возглавил Мачеревич. В апреле 2019 года он сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154М частицы взрывчатого вещества. 15 декабря 2023 года новое руководство Министерства обороны Польши сообщило о решении закрыть эту подкомиссию. В январе 2024 года оборонное ведомство начало проверку деятельности подкомиссии Мачеревича, а в октябре 2024 года по ее результатам было направлено более 40 уведомлений в прокуратуру о возможных преступлениях.