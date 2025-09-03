По его словам, Киев передал Вашингтону сигналы с просьбой ввести санкции против РФ и предоставить военную поддержку Украине в случае отсутствия подвижек в дипломатическом урегулировании, а президент США пообещал дать ответ через несколько недель

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом 3 сентября или в ближайшие дни.

"Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Как ожидается, 4 сентября в Париже Зеленский встретится с европейскими лидерами.

По его словам, Киев в прошлый раз передал Вашингтону сигналы с просьбой ввести санкции против РФ и предоставить военную поддержку Украине в случае отсутствия подвижек в дипломатическом урегулировании, а Трамп пообещал дать ответ через несколько недель. "Несколько недель - это может быть две или три недели, - продолжил Зеленский. - Уточним этот вопрос".

Зеленский также рассказал, что Украина нуждается в зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot, а предоставить их могут только США. "Нам нужны Patriot, нам нужны все эти системы противовоздушной обороны (ПВО), и нужно четко сказать, что только США имеют их. Мы говорили про 10 дополнительных систем ПВО <...>, это, действительно, медленный процесс", - пожаловался он.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход отметила, что Зеленский не в том статусе, чтобы указывать Трампу, что делать. По ее словам, если Зеленский продолжит такие попытки, он лишь "получит новую оплеуху" от Трампа.