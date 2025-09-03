Он поблагодарил датское правительство за финансирование военного производства республики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что в Дании начато строительство завода для совместного с Украиной производства ракет и дронов. Также, по его словам, ряд европейских стран передадут Киеву дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО).

В рамках пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский поблагодарил правительство страны за финансирование военного производства Украины. "В Дании строится новый завод по производству ракет и дронов", - сказал он. Запись выступления опубликована в YouTube-канале его офиса.

В продолжении Зеленский затронул систему ПВО, однако, не раскрыл ее наименование. "Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины <…> И вместе с партнерами из нордических стран и из Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему [ПВО]", - добавил он.

В начале августа Минобороны Дании сообщало, что правительство страны приняло решение выделить 580 млн крон ($89,65 млн) на закупку оружия у США для ВСУ, включая систему ПВО Patriot. В конце августа уже правительство Норвегии сообщало о выделении около 7 млрд крон (более $695 млн) на средства ПВО для Украины.