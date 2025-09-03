Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты фонда, а также предоставил полномочия для открытия банковских счетов фонда, выбора администратора и инвестиционного советника

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководящий совет американо-украинского инвестиционного фонда в рамках соглашения с США о недрах уже в этом месяце определит первые проекты для пилотных инвестиций. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Следующий шаг - определение проектов для первых пилотных инвестиций, в сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC (Международная финансовая корпорация развития США - прим. ТАСС) во время их визита в Киев", - написала Свириденко в Telegram-канале по итогам первого заседания руководящего совета инвестфорнда.

На этом заседании совет из представителей Украины и США утвердил правила работы, сформировал комитеты фонда, а также предоставил полномочия для открытия банковских счетов фонда, выбора администратора и инвестиционного советника.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.