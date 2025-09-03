При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не пояснил, почему Владимир Зеленский не намерен приехать, если действительно готов к встрече

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым приглашение президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

В X Сибига написал, что подобные предложения "заведомо неприемлемые". "Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и [Зеленский] готов к такой встрече в любой момент", - добавил он.

При этом министр не пояснил, почему Зеленский не намерен приехать в Москву, если действительно готов к встрече.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.