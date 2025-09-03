Американский лидер отметил, что военные Соединенных Штатов будут и далее находиться в республике

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что военные США будут и далее находиться в Польше. "Если что, мы направим еще больше [военных], если они [власти Польши] этого захотят. Они давно хотели большего [военного] присутствия [США]", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. "Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей", - заверил Трамп, говоря об американских военных.