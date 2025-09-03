По данным агентства, начало разговора намечено на 15:00 мск

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, начало разговора намечено на 14:00 (15:00 мск) после встречи "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.

На встрече будут обсуждаться "гарантии безопасности Киеву".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.