Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников

Президент США не пояснил, какие именно изменения последуют

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников.

"Скажите ХАМАС, чтобы незамедлительно вернули всех 20 заложников (не 2 или 5, или 7), и все изменится очень быстро. Это прекратится!" - написал американский лидер в Truth Social. Он не пояснил, какие именно изменения последуют. Трамп, по всей видимости, говорил о перспективах прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 63 тыс., более 161 тыс. получили ранения, еще 367 местных жителей, в том числе 131 ребенок, умерли от голода.