Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами России по Украине

Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет ввиду

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"У меня нет сигнала президенту [России Владимиру] Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. "Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет", - сказал американский лидер, не пояснив, что конкретно он имеет в виду.