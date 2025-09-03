Данных о том, сколько заложников остаются в живых, не уточняется

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС предупредило, что решение израильских властей расширить военные операции в секторе Газа может стоить заложникам жизни. Соответствующее заявление опубликовало боевое крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"За расширение операций в Газе Израиль заплатит жизнями своих военных и заложников", - говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале радикалов. Данных о том, сколько заложников остаются в живых, не уточняется.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 8 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.