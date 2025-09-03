Президент США заявил, что никогда и не думал о такой поездке "до этого момента"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный парад в Пекине был бы для него неподходящим местом. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

В ответ на реплику журналиста о том, что его "не пригласили" на парад, Трамп заявил, что "никогда и не думал об этом до этого момента". "Я никогда не думал, что поеду. Это было бы для меня неподходящее место", - резюмировал он.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.