Американский лидер комментировал уничтожение Вооруженными силами Соединенных Штатов в южной части Карибского бассейна катера, на котором, по данным американского правительства, перебрасывалась партия наркотиков

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками, а также в целях пресечения потока нелегальных иммигрантов в США.

"Венесуэла является очень плохим действующим лицом. Как вы знаете, они посылают миллионы человек в нашу страну", - утверждал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. "Но Венесуэла вела себя очень плохо в плане и наркотиков, и отправки некоторых из самых отпетых уголовников в мире в нашу страну. <...> Венесуэла является одним из наихудших действующих лиц во всей группе. А мы имеем дело с группой достаточно плохих действующих лиц", - полагает руководитель вашингтонской администрации.

Он комментировал уничтожение Вооруженными силами (ВС) США в южной части Карибского бассейна катера, на котором, по данным американского правительства, перебрасывалась партия наркотиков. Согласно предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

"Мы должны защищать свою страну и будем этим заниматься", - заявил Трамп. При этом он выразил мнение, что нынешняя операция ВС США окажет сдерживающий эффект на орудующие в Латинской Америке наркокартели. "Разумеется, они (находившиеся на катере лица - прим. ТАСС) больше этим заниматься не будут. И, думаю, много других этим заниматься не будут, увидев эту пленку", - сказал американский лидер.

В соответствии со сведениями информационного агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске туда атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Газета The New York Times сообщила ранее, что Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.