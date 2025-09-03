ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что они пытаются получить разъяснения

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Представители ООН обсудили с должностными лицами американской администрации решение США отказать в выдаче виз членам палестинской делегации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы подняли этот вопрос напрямую с властями Соединенных Штатов на основании их обязательств по соглашению о штаб-квартире, мы пытаемся получить разъяснения. Как я полагаю, очевидно, что последствия этого решения вызывают крайнюю тревогу", - сказал он.

29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.