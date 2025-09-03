Как отметило издание, в МВД утверждают, что размещение мигрантов в частных домах обходится бюджету в разы дешевле, нежели содержание в отелях

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании снимает жилье у частных собственников для размещения около 70 тыс. нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на надувных лодках через пролив Ла-Манш, на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Как отметило издание, в МВД Великобритании утверждают, что размещение мигрантов в частных домах обходится бюджету в разы дешевле, нежели содержание в отелях. Тем не менее, газета подчеркнула, что съем объектов недвижимости для нелегалов наверняка вызовет недовольство многих жителей королевства, которые сами страдают от нехватки социального жилья.

The Daily Mail добавила, что британское правительство предлагает частным собственникам арендовать у них дома на срок до пяти лет. Причем в некоторых случаях речь идет о недавно построенных таунхаусах с подогревом пола.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались около 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно. По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5,4 млрд) в год.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.