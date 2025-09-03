Украина выходит из соглашения СНГ по взаимному признанию лицензий на строительство

Документ был подписан в Москве 27 марта 1997 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Киевские власти решили выйти из соглашения СНГ о признании лицензий на строительство. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о выходе из Соглашения о взаимном признании лицензий на проведение строительной деятельности", - написал он в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано в Москве 27 марта 1997 года и ратифицировано Украиной 5 марта 1998 года.

Украинские власти регулярно объявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.