Президент Франции сообщил, что в "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена.

"Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан", - сказал Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в X. "Подготовительная работа завершена", - подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что в "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. 4 сентября пройдет онлайн-конференция этой коалиции. По ее завершении европейские лидеры намерены провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.