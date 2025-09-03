Власти республики обещают гражданам скорое вступление в Евросоюз, заявил экс-президент страны

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности втягивают Молдавию в войну против России, обещая гражданам скорое вступление в ЕС. Об этом заявил бывший президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"ЕС отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдовы в Евросоюз перед Украиной из-за недовольства Киева. По факту Молдове сейчас говорят следующее: время, когда в ЕС принимали голосованием за лишь декларирование приверженности ценностям ЕС, прошло. Теперь за членство в Евросоюзе надо воевать против России", - написал Додон в своем Telegram-канале, комментируя обещания властей сделать Молдавию членом ЕС уже к 2029 году. Он напомнил, что Грузии, которая отказалась воевать с Россией, в Брюсселе сказали, что она "должна забыть о ЕС".

"Нам говорят, что членство надо заслужить, как это делает сейчас Украина. Майе Санду прямо сказано: для вступления в ЕС недостаточно только помогать беженцам и делать иногда антироссийские заявления. Молдову толкают встать бок о бок с Украиной, защищая Европу, и воевать за свое европейское будущее. Иначе говоря, нас прямо заталкивают в чужую войну. Это и есть истинное лицо ЕС сегодня", - добавил Додон.

Отношения между Россией и Молдавией осложнились после прихода к власти Санду и ее партии. МИД РФ призвал Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и прекратить конфронтационную антироссийскую политику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует страну в антироссийских целях. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако после прихода к власти Санду страна увеличила военные расходы и начла сближение с НАТО.