Событие пройдет в Майами

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил польского лидера Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати (G20), который состоится в 2026 году в Майами.

"Я получил приглашение от президента Дональда Трампа на предстоящий в следующем году саммит G20, который состоится в Майами во Флориде", - рассказал Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава попросит Вашингтон пригласить ее в G20.

G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.