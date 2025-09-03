Президент республики не стал уточнять, что конкретно, помимо увеличения американского военного присутствия в стране, войдет в эти гарантии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США готовы расширить гарантии безопасности для Польши, в том числе увеличить американский воинский контингент в стране. Об этом заявил журналистам польский президент Кароль Навроцкий после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

"Во время переговоров делегаций в полном составе мы даже обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и министрами расширение присутствия американских военнослужащих в Польше, что меня особенно радует. С завтрашнего дня министр Хегсет (шеф Пентагона Пит Хегсет - прим. ТАСС), в соответствии с решением президента Трампа, и министр Ценкевич (глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич - прим. ТАСС), в соответствии с моим решением, будут готовить предложения, которые, несомненно, станут благоприятными для Польши", - сказал Навроцкий на пресс-конференции для польских СМИ, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Я подтверждаю, что эти гарантии безопасности прозвучали и на открытой встрече, и на встрече делегаций в полном составе, прозвучали мощно и однозначно", - подчеркнул президент республики. Польский лидер не стал уточнять, что конкретно, помимо увеличения американского военного присутствия в стране, войдет в эти гарантии.

В начале переговоров с Навроцким Трамп заявил, что США не собираются сокращать воинский контингент в Польше. В Польше размещены около 10 тыс. американских военных.