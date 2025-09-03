Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа отметил, что удар нанесли гиперзвуковой баллистической ракетой

ДУБАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" второй раз за день атаковали территорию Израиля. Очередной удар был нанесен "гиперзвуковой баллистической ракетой" по объекту в районе Иерусалима, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" чувствительный объект израильского противника к западу от оккупированного Иерусалима", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа также заявил, что силы повстанцев нанесли удар беспилотником по "критически важному объекту" в Тель-Авиве. По словам представителя хуситов, обе атаки "успешно достигли своих целей".

Ранее хуситы заявили о нанесении ударов по целям в Тель-Авиве с применением двух баллистических ракет. Израильская армия сообщила, что силы противовоздушной обороны в среду перехватили две ракеты, запущенные из Йемена. В ряде районов Израиля были активированы сирены воздушной тревоги. Информация о повреждениях или пострадавших в результате перехвата ракет не поступала.

28 августа израильская авиация атаковала йеменскую столицу Сану, которая находится под контролем движения "Ансар Аллах". В результате атаки погиб глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. 1 сентября хуситы подтвердили гибель еще 11 членов непризнанного правительства. После этого лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль.