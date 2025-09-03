Госсекретарь страны Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты годами предпринимали усилия с целью выявления и недопущения попадания в страну катеров, перевозящих наркотики, но "это не работает"

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. США намерены и далее уничтожать в Карибском бассейне катера, предположительно используемые для перевозки наркотиков. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте.

По словам Рубио, США годами предпринимали усилия с целью выявления и недопущения попадания в страну катеров, перевозящих наркотики, но "это не работает". "Что их действительно останавливает - это подрыв и уничтожение", - подчеркнул госсекретарь США, отметив, что катер, на котором якобы перебрасывалась партия наркотиков, был ранее уничтожен Вооруженными силами (ВС) США в южной части Карибского бассейна "по указанию президента" США Дональда Трампа.

"И это произойдет снова. Возможно, это происходит прямо сейчас", - отметил он. "Мы не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как эти люди пересекают Карибский бассейн, будто на круизном лайнере. Этого больше не случится. Они не будут перевозить наркотики в Соединенные Штаты", - добавил шеф американской дипломатии.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Газета The New York Times утверждала, что Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. По сообщению Рубио, во вторник был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". По предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.