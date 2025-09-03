Такое соглашение должно будет включать полное прекращение боевых действий в анклаве, отметило палестинское движение

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных", - говорится в сообщении. Движение также настаивает на том, чтобы с заключением сделки возобновили свою работу все КПП на границах с анклавом и начались работы по его реконструкции.

Радикалы подчеркнули, что согласны на формирование в Газе "независимого правительства технократов", которое приступит к своим полномочиям "сразу же после своего создания".

18 августа египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" утверждал со ссылкой на источники, что ХАМАС согласился в рамках 60-дневного прекращения огня отпустить половину израильских заложников в обмен на некоторое число палестинских заключенных. Предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает в себя также отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 8 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.