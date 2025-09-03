Одной из целей ударов был склад с инженерной техникой шиитской организации, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, одной из целей ударов был склад с инженерной техникой "Хезболлах". По данным израильских военных, она предназначалась для "восстановления потенциала" шиитской организации в военном отношении и ведения ею "террористической деятельности".

Кроме того, в районе населенного пункта Джиббин на юге Ливана удару подверглась ракетная установка "Хезболлах".

"Присутствие инженерной техники и пусковой установки, подвергшихся ударам, является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит устранять любые угрозы, возникающие перед Государством Израиль", - заявили военные.