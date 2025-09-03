Администрация Нетаньяху настаивает на полном разоружении ХАМАС и демилитаризации анклава для наступления мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Израиль считает заявление радикального палестинского движения ХАМАС о готовности освободить заложников "пропагандистским маневром". Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская сторона настаивает на том, что условием прекращения боевых действий в секторе Газа, помимо освобождения всех заложников, должно быть полное разоружение ХАМАС и демилитаризация палестинского анклава.

"К сожалению, речь идет лишь о еще одном пропагандистском маневре ХАМАС, не содержащем ничего нового. Война может завершиться немедленно, но только на условиях, утвержденных [израильским военно-политическим] кабинетом: 1. Освобождение всех заложников; 2. Полное разоружение ХАМАС; 3. Демилитаризация сектора; 4. Обеспечение израильского контроля над безопасностью в секторе; 5. Формирование альтернативного гражданского управления - такого, которое не будет воспитывать к террору, направлять террор и угрожать Израилю", - заявили в канцелярии.

"Лишь выполнение этих условий гарантирует, что ХАМАС не сможет восстановить силы и вновь повторить резню 7 октября, о чем его лидеры открыто заявляют", - отмечается в заявлении.

Ранее в среду ХАМАС объявил о готовности отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве и вывод оттуда израильских войск. Радикалы подчеркнули, что согласны на формирование в Газе "независимого правительства технократов", которое приступит к своим полномочиям "сразу же после своего создания".

Ситуация вокруг Газы

18 августа египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" утверждал со ссылкой на источники, что ХАМАС согласился в рамках 60-дневного прекращения огня отпустить половину израильских заложников в обмен на некоторое число палестинских заключенных. Предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает в себя также отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 8 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 оставшихся в живых заложников, а также 28 тел.