При этом, по словам вице-президента Соединенных Штатов, у главы Белого дома Дональда Трампа "есть законные полномочия, чтобы защищать американских граждан"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не располагает конкретным планом по отправке бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для борьбы с преступностью. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Прямо сейчас планов нет. Но президент [США Дональд Трамп] сказал, что у него есть законные полномочия, чтобы защищать американских граждан, будь то в Чикаго или в Вашингтоне", - приводит слова Вэнса пресс-пул Белого дома.

Во вторник американский лидер заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго. Президент не уточнил, когда именно они будут введены в город. Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру".

11 августа президент США объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек. Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на источники, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.