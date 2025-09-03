Президент Кубы: Китай находится в авангарде борьбы за спасение многосторонности

Мигель Диас-Канель поделился, что преследование "социалистических идей развития" принесло успех Пекину

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Китай сегодня возглавляет борьбу за спасение многосторонности и глобального управления, Куба разделяет эти принципы. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель, который находится с визитом в Пекине и в среду наблюдал за масштабным военным парадом на площади Тяньаньмэнь.

"Между древней историей и настоящим, вдохновляющим миллионы, Китай сегодня возглавляет борьбу за спасение многосторонности и глобального управления, - написал Диас-Канель на своей странице в X. - Гордая тем, что поддерживает и разделяет эти принципы, Куба удостоена присутствовать на праздновании Дня Победы".

После парада президент карибской республики посетил Музей истории Коммунистической партии Китая. "Его справедливо можно назвать Музеем Коммунистической партии Китая: только с точки зрения социалистических идей развития с социальной справедливостью можно объяснить достижения Китая и его политику сообщества единой судьбы, которая распространяет преимущества своего прогресса на менее развитые страны", - написал Диас-Канель.

Национально-освободительная армия Китая 3 сентября провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

Президент Кубы находится сейчас в поездке по странам Азии. В Китай он прибыл из Вьетнама, где находился с официальным визитом. В рамках поездки он также посетит Лаос.