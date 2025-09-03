Экс-сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии для телеканала назвал парад "мощной демонстрацией жесткой и мягкой силы"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Китай в ходе военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине продемонстрировал внушительный спектр новых видов вооружений. С такой оценкой выступила телекомпания CNN.

Как отмечается, парад стал "впечатляющей демонстрацией военной силы", и Китаю удалось показать "впечатляющий спектр новых видов вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты и беспилотники".

Экс-сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии для CNN назвал парад "мощной демонстрацией жесткой и мягкой силы Китая".

Национально-освободительная армия Китая 3 сентября провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.