Посол Моника Кроули добавила, что саммит РФ и США на Аляске и состоявшаяся вскоре после этого встреча американского лидера с Владимиром Зеленским "были продуктивными"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пытается найти точки соприкосновения в различных сферах. Об этом заявила шеф протокола США посол Моника Кроули.

"Задача Трампа заключается в том, чтобы в ходе бесед с президентом Путиным, [Владимиром] Зеленским, председателем [КНР] Си Цзиньпином всегда пытаться найти точки соприкосновения по стратегическим, торговым, экономическим и иным вопросам", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Кроули добавила, что саммит России и США на Аляске и состоявшаяся вскоре после этого встреча американского лидера с Зеленским "были продуктивными". "Однако, как уже говорил президент Трамп, он рассчитывал, что [украинский] конфликт окажется самым простым для урегулирования, но он оказался самым сложным", - отметила она, подчеркнув, что Трамп все равно "настроен добиться мира, который пойдет на пользу обеим сторонам, региону и всему миру".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.