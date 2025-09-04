4 сентября, 07:16
Расследование по делу Джеффри Эпштейна

NY Post: новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту

По информации газеты, на опубликованных кадрах видно, что в эту минуту снаружи тюремного блока ничего не произошло

Нью-Йорк, 4 сентября. /ТАСС/. Недавно опубликованная видеозапись, снятая снаружи тюремной камеры обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства, содержит так называемую пропавшую минуту. Об этом сообщила газета The New York Post (NY Post).

В июле газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщала, что 7 июля Минюст США опубликовал 11-часовую запись, на которой видно коридор возле камеры финансиста в ночь его смерти. Это должно было доказать отсутствие покушения на Эпштейна. Однако в обнародованном видеоматериале был пробел в одну минуту, что вызвало большое количество споров и предположений о сокрытии информации. 8 июля генпрокурор США Пэм Бонди была допрошена по поводу отсутствующего на пленке фрагмента. Она заявила, что Федеральное бюро тюрем США сообщило ей, что на представленной записи недостает одной минуты из-за процесса смены пленки видеокамеры.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. 

