ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro назвал вражду Европы с Россией "исторической ошибкой".

"Угроза для Европы и Франции носит, прежде всего, демографический характер: через 30 лет население Европы вырастет с 550 до 480 млн человек, а Африки - с 1,2 до 2,4 млрд. <...> Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка!" - заявил Саркози.

Он также отметил, что прибывающие в Европу мигранты по разным причинам с трудом могут ассимилироваться в новой среде, что также является первостепенным экзистенциальным риском для европейских стран.

"Зная историю отношений России с Францией и Европой, мы можем лишь сожалеть о сегодняшнем полном непонимании. <...> Но сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия", - добавил экс-президент.

