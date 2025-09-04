Кроме того, Киеву планируется поставлять до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортеры, для оснащения четырех механизированных бригад

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии в ходе встречи так называемой коалиции желающих в Париже предложит усилить противовоздушную оборону Украины и предоставить Киеву технику для четырех механизированных бригад. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, правительство ФРГ примет участие в переговорах коалиции желающих с конкретным планом гарантий безопасности для Киева. Он подразумевает, среди прочего, увеличение поставок систем ПВО на 20%, а также финансовую и технологическую помощь в организации производства на Украине высокоточного оружия большой дальности, включая крылатые ракеты. Кроме того, Киеву планируется поставлять до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортеры, для оснащения четырех механизированных бригад.

Согласно предложению властей ФР, другими ключевыми компонентами гарантий безопасности являются продолжение подготовки украинских военнослужащих и тесная интеграция оборонной промышленности Украины и европейских стран. Берлин также выступает за дальнейшую интеграцию Украины в ЕС, а также финансово-экономическую поддержку Киева, указывает Der Spiegel.

Хотя правительство Германии не исключает военного вклада Германии в виде участия в миротворческих силах, оно считает, что для этого необходимо политическое соглашение, направленное на прекращение конфликта. Однако в Берлине заявляют, что пока далеко до прекращения огня или мирного соглашения. Кроме того, помимо политического решения конфликта, необходимо значительное участие США. Затем необходимо будет достичь соглашения внутри правящей в ФРГ коалиции, резюмирует Der Spiegel.

4 сентября в Париже запланирована встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.