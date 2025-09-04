Депутат украинского парламента Ярослав Железняк утверждает, что власти Украины давно знали о коррупционной схеме в Полтавской обладминистрации, но решили "похоронить дело"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) потребовало передать ему материалы дела о растрате $4,8 млн госсредств руководством Полтавской областной администрации при строительстве фортификаций на подконтрольных киевским властям территориях Донбасса. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Директором Национального бюро принято решение затребовать указанное уголовное производство", - говорится в ответе НАБУ на запрос депутата, который он разместил в своем Telegram-канале.

Железняк утверждает, что власти Украины давно знали о коррупционной схеме в Полтавской обладминистрации, но решили "похоронить дело" в подконтрольном местном отделении Бюро экономической безопасности (БЭБ). НАБУ, созданное по требованию западных партнеров Киева как одно из условий евроинтеграции, на данный момент сохраняет определенную автономность от украинских властей. Поэтому передача дела этому ведомству может помешать близким к власти чиновникам уйти от ответственности.

3 сентября Железняк опубликовал материалы своего расследования о растрате при строительстве фортификаций. По его информации, властями Полтавской области были украдены порядка 200 млн гривен ($4,8 млн по курсу Нацбанка Украины) из 400 млн ($9,7 млн), выделенных в 2024 году на возведение фортификаций на подконтрольных киевским властям территориях Донбасса. По словам Железняка, вместо оборонительных сооружений появились "декорации" - "ямы, деревянные колья и материалы сомнительного качества, которые не могут выдержать удары современным оружием".

Контракты на строительство и закупку материалов были отданы компаниям, связанным с занимавшим в тот момент пост руководителя областной администрации Филиппом Прониным. По информации украинских СМИ, Пронин - одноклассник вице-премьера Алексея Кулебы. Как отмечает Железняк, никто из руководства области не был привлечен к ответственности, а участвовавшие в схеме компании получили новые миллионные госконтракты. Пронин был уволен в декабре 2024 года. О причинах этого решения тогда не сообщалось.

Коррупция при строительстве фортификаций

На Украине уже неоднократно вспыхивали скандалы вокруг строительства фортификаций. В конце мая ряд местных СМИ сообщили, что близкое окружение Владимира Зеленского задействовано в коррупционных схемах при возведении оборонительных сооружений.

Весной прошлого года ряд военнослужащих выступили с заявлениями о полной неготовности линий обороны в Харьковской области. По их словам, выделенные на оборудование рубежей средства были разворованы. Позже стало известно, что аналогичная ситуация сложилась и с возведением фортификаций в Сумской области.

В Верховной раде создали временную комиссию для расследования возможных нарушений законодательства "при осуществлении мер обороны Украины", однако о ее выводах не сообщалось.