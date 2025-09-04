Генсек альянса призвал страны ЕС продолжать наращивать военные производства

ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжит противостоять России и по окончании украинского кризиса. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на оборонном форуме в Чехии.

"Российская угроза не исчезнет с завершением конфликта на Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей", - заявил он. Он призвал страны ЕС продолжать наращивать военные производства и выделять больше денег на милитаризацию Европы.

Рютте подчеркнул, что блок намерен также готовиться к "угрозам со стороны Китая", который "производит больше боевых кораблей, чем США".

Генсек высказал мнение, что НАТО останется сосредоточена на противостоянии с Россией и "не намерена распространять 5-ю статью" на своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но должна быть готова помогать им в случае нападения Китая.