Рассматривается возможность размещения дополнительных 10 тыс. военных

БУХАРЕСТ, 4 сентября. /ТАСС/. Количество военнослужащих НАТО на авиабазе Михаил Когэлничану может быть увеличено вдвое по сравнению с первоначальными планами и доведено до примерно 20 тыс. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По его данным, рассматривается возможность размещения дополнительно 10 тыс. военных якобы для противодействия "российской угрозе".

Эта база станет одним из крупнейших хабов для переброски помощи Украине, в том числе боеприпасов и военной техники. Если все пойдет по плану румынского правительства, то к 2040 году военный объект станет крупнейшим в Европе, полагает телеканал.

Изначально планировалось увеличить гарнизон базы до 10 тыс. военнослужащих к 2030 году. На всей территории Румынии дислоцировано около 5 тыс. военных из стран НАТО, в основном из США, Польши, Франции и Испании.