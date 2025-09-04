За возобновление трансляций выступило 266 депутатов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины проголосовала за восстановление прямых трансляций заседаний, которые были прекращены после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

За возобновление трансляций выступило 266 депутатов, против - 0, воздержался 1.

Трансляции заседаний Рады были прекращены в феврале 2022 года из соображений безопасности. Такая ситуация уже длительное время вызывала критику со стороны оппозиционных партий, обвинявших власть в непрозрачности работы парламента. Ряд депутатов вели регулярные трансляции заседаний Рады в соцсетях. Впервые за более чем три года прямая трансляция из Рады на госресурсах была осуществлена 31 июля, когда Рада голосовала за отмену закона о фактической ликвидации антикоррупционных ведомств. Тогда же ряд депутатов потребовали возобновить трансляции в полной мере.