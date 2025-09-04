Мэр Тбилиси: Грузия не позволит использовать себя, как использовали Украину

По словам Кахи Каладзе, грузинскую сторону пытались втянуть в конфликт с Россией

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии не позволят использовать страну так, как использовали Украину, что привело к тяжелейшим последствиям для нее. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы нашей политикой, взглядами защищаем нашу страну и проводим такую политику, где в первую очередь защищены интересы нашей родины. Никому не позволим использовать нашу страну так, как использовали Украину, и получить те тяжелейшие последствия, которые, к сожалению, на Украине", - заявил Каладзе журналистам.

Он также отметил, что Грузию пытались втянуть в военный конфликт с Россией. "Были прямые угрозы премьер-министру, председателю [правящей] партии, чтобы в стране был открыт второй фронт и нас бы обеспечили всяческим вооружением", - заявил Каладзе.