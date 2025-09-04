Дипломат сменит на посту главу БНД Бруно Каля

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Действующий посол ФРГ на Украине, дипломат Мартин Егер вступит в должность руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

На этом посту Егер сменит нынешнего главу БНД Бруно Каля, который будет назначен послом Германии в Ватикане. В Германии Егер считается одним из самых опытных кризисных дипломатов. Ранее он занимал различные посты в Минфине и МИД, а также должность статс-секретаря в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ. Егер работал послом Германии в Афганистане, Ираке. С июля 2023 года возглавляет диппредставительство ФРГ в Киеве.

"Благодаря многолетнему профессиональному опыту работы в кризисных странах господин Егер идеально подходит для успешного выполнения обязанностей руководителя БНД. Благодаря своему доказанному опыту и целеустремленности он еще больше укрепит международное положение БНД и обеспечит ей равноправное партнерство с другими западными ведомствами", - отметил глава Ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Торстен Фрай.

Каль находится на посту руководителя БНД c 2016 года. При нем разведслужба подвергалась критике, в частности, за то, что БНД не смогла правильно оценить вероятность прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", а также ситуацию на Украине перед началом специальной военной операции России.