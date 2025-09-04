В Казахстане опровергли задержание главы МИД страны

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева напомнила об ответственности за распространение ложной информации

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева опровергла сообщения СМИ о якобы задержании вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

"Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих", - написала министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность", - указала Балаева.

Также она отметила, что "в погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой". Она призвала придерживаться обязательств, которые должны соблюдать журналисты.

Ранее казахстанское издание Орда сообщило со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что 4 сентября были задержаны вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.

Официальных комментариев от МИД и правоохранительных органов Казахстана пока не поступало.